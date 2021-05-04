Еврокомиссия увидела угрозу для ЕС в иностранных инвестициях

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Еврокомиссия предложила ограничить доступ к инвестициям в Евросоюз для иностранных государственных компаний и частного бизнеса, аффилированного с властями зарубежных стран. Об этом на брифинге в Брюсселе рассказала замглавы ЕК Маргрете Вестагер, передаёт ТАСС.

На мероприятии в столице Бельгии были представлены предложения ЕК по доработке Промышленной стратегии Евросоюза. Вестагер напомнила о жёстких нормах предоставления государственной помощи европейским компаниям.

Поэтому мы должны защитить европейский рынок от иностранных компаний, получающих значительные государственные дотации. Эти компании должны быть обязаны уведомлять нас о своём государственном финансировании, и мы будем принимать решение, допускать ли их к сделкам, — подчеркнула замглавы Еврокомиссии.

Среди прочего Вестагер предложила ввести ограничения на доступ к инвестициям в ЕС для частных компаний, получающих крупные дотации от не входящих в Евросоюз государств и имеющих доступ к государственным тендерам.

Ранее Еврокомиссия обвинила корпорацию Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода — $27 млрд.