Европейские власти хотят оштрафовать Apple на $27 млрд

https://static.news.ru/photo/f79d8d86-a9a1-11eb-8d55-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия обвинила корпорацию Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода — $27 млрд, передаёт The Verge.

Европейские власти считают , что американская компания специально завышает расходы музыкальных стриминговых сервисов, которые конкурируют с Apple Music. Для этого в Купертино используют систему оплаты в магазине App Store, по которой разработчики должны платить комиссию в размере 30% за покупки в приложениях.

Кроме того, эксперты ЕК уверены, что Apple ограничивает права пользователей, так как не информирует их о существовании альтернативных вариантов оплаты, не использующих систему встроенных покупок. Комиссия выяснила, что сбор в 30% разработчики перекладывают на потребителя, повышая итоговые цены.

Такое решение было принято в рамках разбирательства, инициированного сервисом Spotify. Стриминг в 2019 году пожаловался на компанию из Купертино в ЕК, обвинив организацию в притеснении других разработчиков и продвижении собственного музыкального сервиса. В Apple считают все претензии «высосанными из пальца».

Накануне в нарушении антимонопольного законодательства компанию обвинили и в России. Комиссия ФАС изучила документацию и технологические особенности iOS и приложений, в результате чего пришла к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Согласно предписанию, Apple должна удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков «по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием»