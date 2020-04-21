Евро поднялся выше 84 рублей на МосБирже

Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 84,01 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:41 мск.
Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рубля 3 апреля 2020 года.
На 18:46 мск курс евро торговался уже на отметке 84,19 рубля (+2,7%), а курс доллара - 77,54 рубля (+2,6%),
Ранее на старте торгов на МосБирже курс доллара 21 апреля вырос на 0,74% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 76,11 рубля. Последний раз курс доллара превышал отметку в 76 рублей 6 апреля, писал NEWS.ru.
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