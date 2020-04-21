Евро поднялся выше 84 рублей на МосБирже

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Нефтедобывающая отрасль пополнила бюджет России на 10,5 миллиарда рублей в марте 2020 года в рамках демпфирующего механизма по ценам на горючее, рассказал замглавы экономического комитета Совфеда РФ Валерий Васильев.

По его словам, розничная стоимость топлива не зависит от мировых котировок. Власти страны компенсируют потери внутреннего рынка, если показатели превышают определённую отметку. Но если они ниже, то предприятия отправляют разницу...