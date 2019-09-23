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Курс евро к доллару продолжает падать 23 сентября текущего года на фоне роста опасений по замедлению экономики еврозоны после публикации внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18:52 мск курс евро к американской валюте снижался до $1,0992 за единицу с $1,1017 на момент закрытия предыдущих торгов. Стоимость доллара к иене уменьшалась до 107,487 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,55 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) рос на 0,11%, до 98,62 пункта, передаёт агентство ПРАЙМ .

Ранее исследовательская организация Markit Economics сообщала, что по предварительной оценке, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) для 19 стран еврозоны достиг в сентябре 2019 года шестилетнего минимума. Показатель в Германии (крупнейшей экономике региона) стал рекордно низким за последние семь лет.

Индикаторы PMI в промышленности для еврозоны оказались самыми низкими за семь лет, а для ФРГ — за десять лет.

Хуже прогнозов для еврозоны оказались композитные индексы, индексы в сферах промышленности и услуг.

Как писал News.ru, 23 сентября рынок российских акций открылся падением стоимости большей части blue chips. Так, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4–0,5%.