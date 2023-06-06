Энергоэксперт оценил шансы НОВАТЭК на создание «Мурманского СПГ» Энергоэксперт Пикин: создание «Мурманского СПГ» будет невыгодно государству

Фото: ПАО «НОВАТЭК»

Перспективы создания «Мурманского СПГ» будут зависеть от договоренностей «Газпрома», НОВАТЭК и правительства России, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что этот проект может быть невыгоден государству.

Тема льгот в этой истории является ключевой — перекладывать проект с «Газпрома» на другую компанию при наличии у нее льгот является невыгодной историей для федерального бюджета, пусть новый СПГ-завод и создаст рабочие места, — подчеркнул энергоэксперт.

Пикин пояснил, что предложение НОВАТЭК создать «Мурманское СПГ» предполагает развитие производства СПГ и наращивание экспорта. Правда, в рамках такого проекта государственные доходы будут ниже, чем при экспорте сырья «Газпромом». Глава НОВАТЭК в том числе пытается надавить на тот факт, что счета «Газпрома» за рубежом заблокированы, уточнил эксперт. При этом в компании не учитывают, что санкции могут получить и они. Пикин добавил, что легализация экспорта нефти через потенциальную «Мурманскую СПГ» была бы логична только в случае сокращения льгот.

Энергоэксперт отметил, что к СПГ-проектам, запущенным до февраля 2022 года, сейчас возникают практические вопросы. Он уточнил, что они были рассчитаны на европейский рынок, который может в любой момент быть закрыт для российских компаний. Пикин подчеркнул, что большая часть сжиженного газа за 2022 год была продана именно в Европу. По словам эксперта, это связано с территориальным расположением заводов. Поэтому, если на Западе все же введут очередное эмбарго, российские компании могут столкнуться с проблемами.

Логистика здесь действительно сложная, но НОВАТЭК все равно поставляет с Ямала сырье в Европу и Азию. Кроме того, Брюссель пока только обсуждает отказ от российского СПГ, и неизвестно, будет ли принято такое решение, — заключил Пикин.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов ранее заявил, что сегодня независимые поставщики газа на внутренний российский рынок, такие как НОВАТЭК и «Роснефть», имеют серьезные экономические преимущества перед «Газпромом». По его словам, в этой связи «Газпром» пытается выправить ситуацию в свою пользу, предлагая правительству провести либерализацию оптовых цен на газ для промышленных потребителей в ряде регионов.