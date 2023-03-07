Энергетик: РФ через год станет независимой от бурового оборудования Запада Энергетик Каленков: Россия сможет заместить западное буровое оборудование через год

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Россия может пройти импортозамещение западного оборудования для бурения нефти через год, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» энергетик Илья Каленков. По его словам, завершить этот процесс мгновенно невозможно, однако нельзя сказать, что вся используемая в стране буровая техника была импортной, поскольку некоторая ее часть производилась на российских заводах. Специалист подчеркнул, что импортозамещение активно развивается в том числе при помощи Китая.

Думаю, что еще год-два и все это будет полностью импортозамещено и нормально работать <...> Сказать, что все оно было импортным — неправильно, что-то делал «Уралмаш», что-то — другие российские заводы, — пояснил Каленков.

Энергетик уточнил, что в последние годы распространилась технология глубинного бурения, которая требует более сложного оборудования. По его словам, поэтому в России сложилась непростая ситуация из-за прекращения поставок от западных компаний «Schlumberger», «Baker Hughes» и «Halliburton». Однако эксперт уверен, что это подтолкнет российских производителей технологий к развитию.

Также Каленков добавил, что нефтесервис помимо бурения подразумевает и механическую добычу, а ее потребности в оборудовании полностью закрываются российскими компаниями, такими как ГК «Новомет», ПК «Борец», ГК «Римера». Помимо этой «большой тройки» есть еще четыре-пять компаний, которые обеспечивали 95% всех установок подготовки нефти и газа, добавил эксперт.

Международное энергетическое агентство ранее сообщило, что доходы России от экспорта нефтепродуктов в январе составили $13 млрд, что на $0,7 млрд превышает показатель декабря 2022 года. В организации отметили, что нефтяной экспорт РФ в прошлом месяце вырос примерно на 300 тысяч баррелей в сутки и достиг 8,2 млн б/с, но при этом поставки в Европу сократились на 450 тысяч б/c.