Энергетик приравнял потолок цен на российский газ в ЕС к отказу от поставок Энергетик Митрахович усомнился в профпригодности фон дер Ляйен из-за идеи ввести потолок цен на газ из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен установить потолок цен на поставляемый в ЕС российский газ равнозначна отказу от голубого топлива, заявил NEWS.ru главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, аналогичные меры предлагал несколько месяцев назад премьер-министр Италии Марио Драги.

Фон дер Ляйен не может ответить на вопрос, что делать с галопирующими ценами на газ и электричество в ЕС, поэтому обращается к старым неработающим идеям. Она недавно отметилась фразой, что рынок электроэнергии ЕС не работает. Могу задать следующий вопрос — а работает ли тогда ЕК и ее глава, если он не знают, что делать с рынком? Идея ограничить цены на российский газ равнозначна отказу от поставок, чего ключевые страны ЕС типа Германии не хотят, — добавил Митрахович.

По его словам, ЕС ждет дальнейшая деиндустриализация, рост цен на ЖКУ и социально-политический кризис, конфликты властей стран-членов ЕС с бизнесом, населением, а также между собой. Митрахович объяснил, что государства ЕС по-разному подготовились к кризису. Он не исключил кризиса в отношениях между европейскими столицами и самой ЕК, так как она попытается навязать меры вроде «поделиться газом с соседом, а при этом какая-то страна делиться не захочет».

Ранее фон дер Ляйен заявила о необходимости ввода ценового потолка на российский газ, который поставляется в страны Евросоюза. Отмечается, что ЕК в скором времени планирует выступить с подобной инициативой. Сообщалось, что страны «Большой семерки» могут ввести ограничение цен на российскую нефть к 5 декабря 2022 года. Предполагается, что тогда должны вступить в силу санкции ЕС против морского импорта черного золота из РФ.

В прошлом месяце министры финансов США и Германии Джанет Йеллен и Кристиан Линднер обсудили установление ограничений цен на российскую нефть, а также помощь Украине.

Ранее посольство России в США призвало американские власти отказаться от «вредных» идей по введению ценового потолка на российскую нефть, которые сейчас активно продвигаются Вашингтоном. Отмечается, что ограничивающие меры США имеют негативные последствия не только для мирового энергетического рынка, но и для простых жителей.