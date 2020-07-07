Экспортная цена «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

https://static.news.ru/photo/fa5b6d82-c07b-11ea-8f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В мае 2020 года средняя цена экспорта газа «Газпрома» снизилась до $94 за 1000 кубометров. Это ниже показателей безубыточности поставок российского газа в Европу.

По подсчётам «Интерфакса», рентабельный уровень экспорта должен быть не ниже $100 за 1000 кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи — $13, НДПИ — $14, транспортировка по России — $27, а также до целевых рынков в Европе — не менее $20. Кроме того, необходимо добавить таможенную пошлину в 30%.

Эксперты Fitch Rating считают, что уровень безубыточности для «Газпрома» составляет не меньше $105 за 1000 кубометров.

Федеральная таможенная служба в январе 2020 года опубликовала данные, по которым средняя цена по экспортному портфелю «Газпрома» равнялась $162, в феврале она составляла $143, в марте — $125, а в апреле — $109 за 1000 кубометров.

«Газпром» получил $1,123 млрд в мае 2020 года за экспорт газа. Наибольший показатель выручки с начала года был зафиксирован в январе — $3,018 млрд.

В мае объём поставок газа на экспорт был на уровне 11,9 млрд куб. м, а в марте 2019 года было отправлено в Европу 16,581 млрд куб. м.

Большая часть экспортного портфеля «Газпрома» привязана к спотовым индексам. В мае средняя котировка цены на газ на голландском хабе TTF снизилась до $52 за 1000 кубометров, а в последней декаде месяца цены упали до $34. Сейчас спотовые цены на газ поднялись до уровня $60 за 1000 кубометров.

NEWS.ru писал, что «Газпром» ведёт переговоры с Китаем об увеличении поставок газа по «Силе Сибири» до 44 млрд куб. м в год.