Продукты для окрошки подорожали на 6%

https://static.news.ru/photo/4a58c1d0-bcd1-11ea-8575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Эксперты просчитали «индекс окрошки» — народный аналог продуктовой корзины., необходимой для приготовления традиционного блюда в июне. По традиции в неё входят редиска, картошка, пять яиц, колбаса и литр кваса.

Этим летом индекс вырос всего на 6%. Главным фактором роста цен на продукты стала ситуация с коронавирусом, пишут «Известия». Приготовление окрошки на четверых в первый месяц лета человек обошлось россиянам в 459 рублей.

Больше всего подорожали овощи и зелень. Редис подорожал на 38% и стал стоить до 142 руб. за килограмм, зелёный лук вырос в цене на 18% до 46 рублей за пучок. Картофель подорожал на 16% — до 52 руб. за килограмм, огурцы — на 15% до 102 руб. за килограмм.

Яйцо куриное выросло в цене на 12% до 77 руб. за десяток, укроп подорожал на 10% до 34 руб. за пучок. В этом году на цены повлияло падение курса рубля из-за пандемии. Большая часть зелени и овощей в России — импортные. Но российские овощи и зелень также дорожают из-за валютных колебаний, так как большинство саженцев, семян, машин, оборудования и запчастей, удобрений и средств защиты растений также приобретаются за границей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что традиционное для тёплого времени года блюдо национальной русской кухни окрошка в мае 2019 года обходится в 420 рублей, что на 9% выше, чем год назад. Из её ингредиентов больше всего за прошедшие 12 месяцев выросли в цене огурцы, сметана, лук и укроп — на 10–12%.