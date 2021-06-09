Эксперты рассказали, куда лучше вложить деньги на год

https://static.news.ru/photo/3ee4bfc4-c9bf-11eb-8a20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за того что деньги вкладываются всего на 12 месяцев, многие привычные направления для инвестирования могут принести убыток вместо прибыли, однако варианты сохранить сбережения существуют, рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты.

Согласно последним данным ЦБ РФ, средняя ставка по краткосрочным (до 1 года) депозитам банков для физических лиц составила 3,32%. При этом инфляция в мае 2021 года увеличилась до 6,02%.

Таким образом, реальная доходность (с учётом инфляции) банковских депозитов является отрицательной и на данный момент составляет минус 2,7%. Это означает, что покупательная способность сбережений на банковском вкладе будет снижаться.

Следовательно, от инфляции банковские депозиты не защищают. В качестве альтернативы эксперты называют облигации. Причём можно покупать не сами облигации, а акции биржевых фондов (так называемых ETF), базовым активом которых выступают еврооблигации крупнейших российских компаний, пояснил завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.

Вероятность дефолта по таким инструментам ничтожно мала, а их доходность за последний год составила около 11%. За вычетом подоходного налога остаётся 9,6% годовых. Это больше, чем уровень инфляции. Акции такого ETF может купить любой частный инвестор и при этом сумма входа начинается от нескольких тысяч рублей, — рассказал эксперт.

По словам финансового аналитика Артёма Звёздина, единственный вариант приумножить накопления за год — уходить в риск, то есть быть готовым потерять часть капитала.

Самым «оптимальным решением» эксперт назвал вложение средств в биржевые индексные фонды в следующей пропорции: 70% — биржевой индекс США, 15% — России, 15% — Индии (или Китая).

Таким образом можно получить более-менее большую доходность, в то же время получить адекватно сбалансированный инвестиционный портфель. Однако гарантировать, что этот портфель вырастет через год, нельзя, хотя вероятность этого события достаточно высока, — пояснил аналитик.

Идеальным эксперт считает покупку данных финансовых инструментов на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Последний позволит получить дополнительно 13% налогового вычета при условии, что владелец счёта получает белую заработную плату. Только в этом случае держать средства на ИИС придётся не менее трёх лет, что может создать определённые трудности для тех, кто желает увеличить накопления за год, добавил Звёздин.