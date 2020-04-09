Эксперты подсчитали ущерб мировой экономики от коронавируса

https://static.news.ru/photo/092b6e4e-7a1c-11ea-8100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус нанесёт ущерб мировой экономике на ближайшие два года в $5 трлн. Издание Bloomberg отмечает, что мир вступает в «самую глубокую рецессию», начиная с 30-х годов прошлого века.

Спад будет непродолжительным, прогнозируют экономисты. Но многим странам потребуется время, чтобы наверстать упущенное, пишет издание. Ущерб для мировой экономики превысит $5,5 трлн.

В развитых странах наступит экономический спад, сравнимый с 2008 годом и 1974-м. Показатели ВВП там вернутся к прежним только в третьем квартале 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России вновь обратился к россиянам в связи с угрозой распространения COVID-19. Владимир Путин сравнил «заразу коронавирусную» с нашествием половцев или печенегов и выразил уверенность, что, сплотившись, Россия справится и с этой напастью.