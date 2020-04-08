Президент России вновь обратился к россиянам в связи с угрозой распространения COVID-19. Владимир Путин сравнил «заразу коронавирусную» с нашествием половцев или печенегов и выразил уверенность, что сплотившись Россия справится и с этой напастью. Глава государства также назвал новые меры поддержки экономики и населения в кризисных условиях. Основной акцент в своей речи на совещании с губернаторами российский лидер сделал на помощи системе здравоохранения и дополнительных выплатах медикам. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, отмечают, что внимание президента от жёстких ограничений постепенно переключается на меры по восстановлению экономики, которые власть планирует предпринять после завершения режима самоизоляции.

Поддержать медиков

Главной задачей, которую поставил президент перед губернаторами, стала повышенная готовность медучреждений в регионах и наращивание их мощностей.

Сейчас это безусловный приоритет. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы, в том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях, — подчеркнул он.

Ещё около 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты ИВЛ, реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле, добавил Владимир Путин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава государства также объявил о беспрецедентной поддержке работников здравоохранения, пообещав дополнительные выплаты всем медикам. Кроме того, врачам и младшему медицинскому персоналу, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем, будет установлена специальная ежемесячная выплата в течение трёх месяцев.

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестёр — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей, — сказал президент.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с NEWS.ru назвал предложенные президентом меры своевременными и заслуженными.

Этот шаг важен для наших медиков, которые сейчас в очень сложных условиях находятся, многие из них вообще мобилизованы, когда они либо на рабочих местах, либо в специальных организованных местах фактически живут и работают в непрерывном режиме. Это действительно очень тяжёлое испытание для них. Такая материальная поддержка важна, но ещё важнее моральный фактор поддержки со стороны руководства страны. Валерий Рязанский первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике

Сенатор уверен, что не только сейчас, но и в перспективе в стране будет усилен вектор поддержки здравоохранения, это тоже может быть коренным переломом в экономике в целом.

Нефтяники, энергетики, авиация — это всё хорошо и нужно, но мы оказываемся в сложной ситуации, если мы не обеспечиваем главную основу жизни — здравоохранение, — добавил он.

Не грузить бизнес

Владимир Путин kremlin.ru

Не меньше внимания Владимир Путин уделил и вопросам поддержки предприятий, в особенности малого и среднего бизнеса. По его словам, нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы.

Должен быть чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности, — подчеркнул президент.

Глава государства поручил правительству с участием Центрального банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

По мнению председателя «Деловой России» Алексея Репика, сегодня необходимы максимальные меры, направленные на поддержание занятости и на поддержку предприятий на ближайшие несколько месяцев, чтобы они могли перечислять заработные платы, закупать материалы, производить продукцию.

Вот в этом контексте меры предпринимать нужно немедленно, уже сегодня поздно, а завтра будет поздно вдвойне. Сейчас правительство, к сожалению, пока сконцентрировано на регуляторной поддержке, что тоже, конечно, очень важно, но это не оставляет многим компаниям возможности пережить этот шторм. Алексей Репик председатель «Деловой России» председатель «Деловой России»

«Заразу коронавирусную» победим

Не забыл президент и о социальной поддержке граждан, предложив дополнительные меры поддержки людям, потерявшим работу, и семьям с детьми.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие две-три недели от всех россиян потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей и тех профилактических мер, которые вводятся в каждом регионе.

В завершении совещания с губернаторами Владимир Путин вновь обратился ко всем жителям России. Он поблагодарил россиян за терпение, отметив, что от дисциплины и ответственности каждого зависит необходимый перелом в борьбе с инфекцией.

Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем, — обратился российский лидер к согражданам.

По словам гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, если первые обращения президента по борьбе с коронавирусом были «рамочными» и ценностными, то речь на совещании с губернаторами — детальная, системная и предельно конкретная.

Президент определяет меры поддержки и для тех, кто борется с пандемией на «переднем крае», и для наименее защищённых групп — таких как семьи с детьми. В его речи заметен «свет в конце тоннеля» — меры по восстановлению экономики, которые власть планирует предпринять после завершения режима самоизоляции. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Со своей стороны руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru отметил, что новые меры, предложенные главой государства, выглядят довольно скромно. По мнению эксперта, Владимир Путин опасается дестабилизации экономики и массового обнищания, что может превратить экономический кризис в социальный.

Над материалом также работала Виктория Немис.