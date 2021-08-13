Эксперты оценили перспективу перехода России на водородное топливо

Мировой спрос на традиционные источники энергии начнёт падать с 2050 года, и России нужно успеть занять экспортную нишу в водородной энергетике: так называемый водородный скачок может оказаться выгодным для всех крупных энергетических компаний страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на прогнозы экспертов.

Недавняя концепция развития водородной энергетики России до 2050 года учитывает изменения, которые должны произойти в ближайшие десятилетия на топливном рынке. Эксперты отмечают, что с постепенным переходом на более экологичные виды энергии спрос на уголь начнёт падать уже в этом десятилетии, на нефть — в следующем, а на газ — с 2040 по 2050 год. Между тем водород станет востребованным низкоуглеродным товаром для применения в металлургии, химической промышленности и жилищном хозяйстве в качестве топлива. Поэтому России следует как можно раньше выйти на эти рынки. Ставка в концепции сделана на так называемый голубой водород, полученный из природного газа, тогда как Евросоюз намерен развивать менее опасный «зелёный» водород на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), к которым относятся ветряные и солнечные электростанции.

Как заявил ранее советник президента РФ Анатолий Чубайс, объёмы поставок водорода из России в ЕС к 2030 году могут достичь $20--30 млрд ежегодно. По словам экспертов, ставка в российской концепции сделана на экспорт водорода, при этом до 2035 года приоритетным направлением будет производство водорода из ископаемого сырья, которое сопровождается существенными выбросами углекислого газа. В дальнейшем развитие водородной энергетики станет толчком к развитию возобновляемых источников энергии, а после 2035 года стоимость производства «зелёного» водорода приблизится к стоимости производства водорода на базе ископаемого сырья, что позволит начать экспорт водорода на базе ВИЭ. Однако, по мнению экспертов, это может произойти и до 2035 года сразу на нескольких потенциальных экспортных рынках.

Также водород можно будет вырабатывать с помощью определённых реакций на АЭС: пока что этот вид выработки считается недостаточно безопасным, но используется во Франции, Финляндии и Бельгии. Россия и Китай также будут выступать за признание ядерной энергии «зелёной», хотя это поставит перед ними вопросы радиационной безопасности и хранения отходов.

Между тем не исключено, что со временем на водородное топливо могут перевести российский автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт: так, на Сахалине уже существует проект железной дороги на водородной тяге. Поэтому России потребуются технологии, которые позволят дёшево производить водород, а также инфраструктура для его транспортировки. Параллельно с производством дешёвого водорода из метана можно будет развивать инфраструктуру для перехода с «голубого» водорода на «зелёный».

Главными же бенефициарами экспорта водорода из России могут стать компании, способные создать крупномасштабное производство низкоуглеродного водорода и обеспечить масштабную транспортировку на рынки Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Наибольшим потенциалом в этом отношении обладают такие компании, как «Росатом», «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, а также компании, связанные с ядерной и гидроэнергетикой. Такой «скачок» будет возможен только при условии объединения усилий нескольких компаний и при активной поддержке государства.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России должна увеличиться доля электромобилей, которая составит не менее 10% от общего числа машин. При этом к началу 2024 года в стране будет выпущено порядка 25 тысяч подобных отечественных автомобилей и построено 9 тысяч зарядных станций. Общее число станций для подзарядки электрокаров к 2030 году должно достичь 72 тысяч, а количество водородных заправок — тысячи единиц. Также планируется создать испытательную базу для проведения работ по проектированию автомобилей с низким углеродным следом и выпускать российские водородные топливные элементы. Общая стоимость этих инициатив обойдётся стране в 121,1 млрд рублей.