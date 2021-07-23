Эксперты назвали города с максимальным сокращением предложения жилья

По итогам второго квартала 2021 года лидерами по снижению предложения на вторичном рынке стали Челябинск, Красноярск и Екатеринбург. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор компании ЦИАН.

На «вторичке» в июне 2021 года среди городов-миллионников России на продажу было выставлено более 174 тыс объектов. При этом число предложений уменьшилось в восьми городах, в семи их количество увеличилось, в одном всё осталось без изменений, отмечается в исследовании.

На первом месте в рейтинге городов по снижению предложения находится Челябинск. Так, в конце апреля тут продавалось около 6,2 тыс квартир, в то время как под конец июня их стало меньше на 22,6% и их количество на рынке оказалось в районе 4,8 тыс.

Второе место у Красноярска, где количество предложений уменьшилось с 8,1 тыс до 6,7 тыс. Снижение составило примерно 18%. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург, где по итогам первого квартала было 7 тыс квартир на рынке, в то время как в конце второго квартала их количество сократилось до 6 тыс. Общее снижение составило 15%.

Последние же три места заняли Краснодар, Казань и Уфа, где количество предложений увеличилось на 58%, 32% и 17% соответственно.

Ранее были названы регионы с наибольшим ростом цен на загородное жильё. Наибольший ценовой прирост в сфере загородной недвижимости наблюдается в Московской, Ленинградской и Калининградской областях. При этом по России цена на «загородку» за год увеличилась на 7%, а средняя стоимость лота на рынке составляет 1,6 млн рублей.