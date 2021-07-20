Названы регионы с наибольшим ростом цен на загородное жильё

Наибольший ценовой прирост в сфере загородной недвижимости наблюдается в Московской, Ленинградской и Калининградской областях. При этом по России цена на «загородку» за год увеличилась на 7%, а средняя стоимость лота на рынке составляет 1,6 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Первое место в рейтинге регионов с наибольшим ростом цен на загородное жильё занимает Ленинградская область. За год они поднялись на 35%. На сегодняшний день средняя стоимость объекта недвижимости в этом регионе составляет 3,5 млн рублей, отмечается в исследовании.

Второе место занимает Московская область. Тут цены за год поднялись на 33%, и за загородное жильё придётся заплатить в среднем 4 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Калининградская область с максимальным приростом в 30% за год. Средняя цена на загородные дома в этом регионе оценивается в 4,5 млн рублей.

Кроме того, заметно подорожали коттеджи и загородные дома в Тюменской области и Краснодарском крае. Там прирост составил 25%. Далее идёт Крым с повышением на 20%, Ростовская область с приростом цен на 19%, а также Башкирия — на 18% за год.

Ранее руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев заявил, что за первое полугодие 2021-го новое жильё в среднем по стране подорожало на 17%. Так, средняя цена квадратного метра составила 118,5 тысячи рублей.