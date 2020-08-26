Эксперты назвали главное условие восстановления спроса на нефть

Основным условием полного восстановления спроса на нефть является возобновление авиасообщения и поездок на работу на транспорте. Такого мнения придерживаются эксперты аналитического агентства IHS Markit.
В настоящее время объём авиаперелётов примерно на 30% ниже, чем в феврале 2020 года. Это значительно выше апрельского показателя, когда авиасообщение упало на 78%, но фактический расход керосина всё ещё остаётся вдвое ниже уровня 2019 года, отмечают специалисты.
По их словам, ситуация с авиаперелётами и работой общественного транспорта не наладится до тех пор, «пока не удастся сдержать вирус и не появится эффективных вакцин»,
Цены на нефть рухнули в марте, когда сорвалась сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила об увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость марки Brent опускалась ниже отметки $20 за баррель. Ситуация на рынке обусловлена пандемией коронавируса, которая привела к резкому ограничению авиаперелётов и других перевозок. Цены на нефть начали подниматься после заключения новой сделки ОПЕК и ослабления карантина.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предсказали подорожание нефти из-за урагана «Лаура» в Мексиканском заливе. По их мнению, цены могут вырасти до $47 за баррель. Однако возможный экономический эффект продлится недолго.
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