Эксперт усомнился в экономической катастрофе в ближайшие годы

Прогноз об общемировой экономической катастрофе, которая случится в ближайшие три-четыре года и затронет в том числе и Россию, не имеет под собой оснований, хотя избежать нового кризиса в обозримом будущем, скорее всего, невозможно. Об этом NEWS.ru сообщил экономист Андрей Колганов, комментируя прогноз экономиста, политолога, геостратега Андрея Школьникова.

«Я пока оснований для такого прогноза не вижу. Да, экономика страны находится не в самом блестящем положении, перспектив какого-то серьёзного улучшения пока впереди не просматривается, но говорить о катастрофе и тем более катастрофе, которая грозит всему миру, <...> оснований нет», — заявил эксперт.

По его словам, экономические проблемы наблюдаются во всем мире, и пандемии коронавируса предшествовало замедление мировой экономики, когда наблюдались падение темпов роста, рост дифференциации доходов населения и уровня волатильности на рынках, а прежние меры государственного регулирования становились менее эффективными.

«Но от неблагополучия до катастрофы все-таки дистанция достаточно большая. И вот пока катастрофических сценариев я не вижу», — заявил Колганов, уточнив, что ухудшение ситуации вполне возможно. По его словам, циклическое замедление экономики может повториться через шесть-семь лет, и тогда же может повториться кризис, глубину которого сейчас прогнозировать очень сложно.

«Сможем ли мы из него выкарабкиваться так же быстро, как выкарабкивались из кризиса, связанного с пандемией, это тоже вопрос гадательный, так как те признаки неблагополучия, которые сформировались в предшествующие годы в экономике, они заставляют задумываться над тем, что с каждым разом выходить из кризиса будет все сложнее. Но тем не менее кризис — это тоже ещё не катастрофа», — заключил Колганов.

Ранее экономист Андрей Школьников заявил, что в ближайшие три-четыре года на Россию обрушится экономическая катастрофа, которая будет наблюдаться по всему миру. По его словам, после обрушения экономики понадобится ещё несколько лет, прежде чем начнётся процесс стабилизации, и лишь после этого начнётся постепенный выход из глубокого кризиса, который в России продлится до 2035 года.