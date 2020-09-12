Эксперт считает позицию Дании по «Северному потоку — 2» абсурдной

https://static.news.ru/photo/d289da82-f54b-11ea-b0d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Дания не сможет повлиять на строительство «Северного потока — 2».

Так он в интервью НСН прокомментировал инициативу датского премьера Метте Фредриксен, которая предложила начать новое обсуждение строительства газопровода из-за ситуации с Алексеем Навальным.

По словам Юшкова, позиция Фредриксен по «Северному потоку — 2» выглядит абсурдной. Доводы Копенгагена, что реализация проекта якобы приведёт к увеличению зависимости от газа из России, несостоятельны. Без заключения новых контрактов по трубопроводу пойдут те же объёмы газа, поменяется только маршрут доставки, подчеркнул эксперт.

Дания в одностороннем порядке не может ввести санкции, как и любая другая страна Евросоюза, потому что вопрос санкций находится на наднациональном уровне, — уточнил Юшков.

При этом эксперт не считает Данию серьёзным игроком в вопросе реализации «Северного потока — 2». Выдав разрешение на строительство, Копенгаген просто так не может его забрать.

Необходимо обосновывать позицию не с политической точки зрения, а технически, — считает Юшков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен о необходимости начать новую дискуссию о будущем газопровода «Северный поток — 2» является попыткой показать наличие некой европейской солидарности по реализации проекта. Такого мнения придерживается член Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, судьба газопровода преимущественно зависит от позиции Германии как наиболее заинтересованной стороны.