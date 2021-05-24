Эксперт рассказал, куда не стоит вкладывать деньги новичку

https://static.news.ru/photo/6444b706-bd17-11eb-ae3c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во что именно инвестировать, зависит от ситуации на рынке, но она постоянно меняется. Непрофессиональным инвесторам стоит воздержаться от покупки отдельных ценных бумаг, заявил NEWS.ru финансовый советник Владимир Верещак.

По словам эксперта, важно определиться с целью вложения средств. Как правило, говорится о «сохранении» и «приумножении» сбережений, однако цели это совершенно разные. И для их достижения используются разные инвестиционные инструменты.

Для сохранения капитала лучше подойдут облигации. Для приумножения — акции относительно молодых и развивающихся компаний, — подчеркнул Верещак.

Третья возможная цель управления капиталом — получение пассивного дохода. Тогда обратить своё внимание стоит прежде всего на «дивидендные» акции и инвестиционные трасты недвижимости (REIT), посоветовал эксперт.

Говоря о покупке криптовалют, Верещак напомнил, что сейчас на рынке наблюдается коррекция. И как оценить криптовалюту в качестве актива, непонятно. Никто не знает, сколько на самом деле должен стоить биткоин, отметил Верещак. Возможной альтернативой он назвал акции релевантных компаний: платёжные системы, банки, производители оборудования для майнинга. Криптовалюты, в свою очередь, очень волатильны и имеют высокую корреляцию с основным рынком акций.

Новичкам лучше использовать биржевые (ETF) или паевые (ПИФ) инвестиционные фонды. Это безопаснее.

Быстрой прибыли не ждите в любом случае. Минимальный разумный инвестиционный горизонт составляет от трёх до пяти лет, — указал Верещак.

По мнению эксперта, любому инвестору важно определить отношение к риску, составить риск-профиль. Обычно новички думают только о прибыли, но необходимо понять и то, сколько они готовы потерять, заключил он.