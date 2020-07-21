Эксперт рассказал, когда россиян ждут проблемы с ипотекой

https://static.news.ru/photo/066bf5b4-cb22-11ea-b54c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трудности с платежами по ипотечным кредитам у россиян есть и сейчас, однако всю остроту проблемы заёмщики в России смогут прочувствовать не раньше сентября. Такое мнение выразил эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко.

По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, россияне активно покупают квартиры в кредит, передаёт «КП-Урал». За минувшие два месяца было выдано 80 тыс. ипотечных займов под льготную ставку 6,5% годовых. Такой высокий спрос, по мнению эксперта, связан с отложенным желанием купить квартиру. Кроме того, большую роль в этом сыграло рекордное снижение ставок.

При этом кризис не мешает россиянам исправно платить по уже имеющимся у них кредитам. Уровень просрочки по-прежнему остаётся на отметке ниже 1% от общей суммы задолженности.

Сейчас огромное количество банков предоставляют кредитные каникулы, как от государства, так и по собственным программам. Это позволило сгладить пик и снизить остроту проблемы. Реальную картину мы сможем увидеть не раньше сентября, — поделился Гордейко.

При этом эксперт выразил уверенность, что часть заёмщиков к этому времени уже справится со своими проблемами. На сегодняшний день, по данным Центробанка, общий ипотечный портфель банков составляет 8,1 трлн рублей, что на триллион больше, чем годом ранее. За время пандемии банками были реструктуризованы кредиты физическим лицам на 625 млрд рублей. При этом большая часть из них — ипотечные займы. Те заёмщики, доход у которых из-за пандемии упал более чем на 30%, могут получить ипотечные каникулы на срок до полугода.

Осенью будет понятно, какую часть проблем удалось решить за счёт каникул. Сейчас дать точный прогноз не получится, — заявил эксперт.

По его мнению, в случае если ситуация будет оставаться сложной, у Центробанка есть возможность продлить каникулы ещё на полгода или использовать другие механизмы.

Как известно, если можно растянуть проблемы, то рано или поздно они рассосутся, — подытожил Гордейко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что граждане России стали чаще пропускать платежи по ипотечным кредитам. Темпы прироста просроченной задолженности по таким займам выросли в пять раз. Об этом сообщается в отчёте коллекторского агентства «Долговой консультант».