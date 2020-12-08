Эксперт рассказал, как сэкономить на продуктах к Новому году

https://static.news.ru/photo/02e59cfc-394e-11eb-89ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогодние праздники стоит ожидать традиционного всплеска покупательской активности и, как следствие, сезонного повышения цен на продовольственные товары, заявил NEWS.ru заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

По мнению эксперта, часть продуктов к новогоднему столу можно приобрести заранее, что позволит в итоге немного сэкономить. Речь идёт прежде всего о продуктах длительного хранения.

Однако данную стратегию эксперт считает разумной не только из-за экономии.

Это вопрос из области психологии и нашего восприятия. Если человеку хочется запастись продуктами впрок и ему будет так спокойнее — пожалуйста, пусть покупает. Во-первых, он избавит себя от некоторых лишних расходов (в связи с подорожанием продуктов), а во-вторых, что более важно, от перспективы в период ажиотажа толкаться в очередях, — пояснил Владимир Бессонов.

Толкотня в очередях неприятна сама по себе, а условиях пандемии ещё и опасна, добавил он.

Как писал NEWS.ru, за год в России на 14% выросли цены на повседневные товары и продукты питания. Специалисты объясняют это тем, что большинство товаров на рынке импортные.