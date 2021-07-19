Эксперт раскрыла причину резкого скачка цен на продукты

Российские ретейлеры и обычное население занимаются одним и тем же вопросом выживания в тяжёлых экономических условиях. По этой причине ожидать спада цен в ближайшее время не стоит, рассказала NEWS.ru директор Российского института потребительских испытаний Ирина Виноградова, раскрыв причину резкого скачка цен на продукты.

По её словам, на отечественном рынке продовольствия за последние годы усилилось неравенство между крупнейшими ретейлерами (вроде «Ашана» или «Глобуса») и многочисленными представителями малого и среднего бизнеса.

В «Ашане» могут позволить себе устанавливать входные тарифы на рынке, диктовать условия поставщикам, устанавливать выгодные цены на ту или иную группу продуктов. Малым же предприятиям при таких условиях остаётся только вгрызаться друг в друга, поднимать цены, чтобы окончательно не уйти с рынка, — подчеркнула эксперт.

Помимо этого, эксперт рассказала о негативной тенденции ухудшения качества некоторых товаров на прилавках магазинов. По словам Виноградовой, её организация неоднократно обращалась для проведения проверок в Роспотребнадзор, однако получала от госструктуры в основном одни отписки.

Качество продуктов заметно упало. В условиях тотального экономического кризиса производители и поставщики стараются хотя бы отбить затраты на перевозки, изготовление продуктов, — объяснила она.

Раньше, по её мнению, фальсификации подвергалась в основном молочная продукция, вина, овощи, в составе которых в больших количествах находили пестициды и нитраты. Сейчас нарушений стало меньше, однако число различных добавок в некоторые виды продукции увеличилось (творог, молоко и другие).

Даже несмотря на это, в магазинах нередко можно увидеть творог с добавлением растительных жиров за 200 рублей. В итоге получаем в лучшем случае порядка 25-процентной наценки на продукты. Это неоправданно дорого, — уточнила Виноградова.

Ранее сообщалось, что цены на хлебобулочные изделия с августа этого года могут подняться на 7–12%. Однако в Минсельхозе позже опровергли эту информацию, спрогнозировав незначительный рост, сопоставимый с темпами инфляции в стране (около 5% на конец прошлого года).