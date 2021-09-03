Эксперт раскрыл новую схему мошенничества с привлечением кешбэка

Телефонные мошенники стали предлагать россиянам забрать накопившийся у них на карте кешбэк. Как поступить в случае подобного звонка, гражданам в интервью радио Sputnik сообщил заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТ имени. Н. Э. Баумана Анатолий Лебедев.

Кешбэк — возврат части денег за покупку — практикуют в настоящее время многие компании. Злоумышленники воспользовались практикой для своих целей. Они звонят потенциальной жертве и сообщают, что у них на счету якобы накопилась крупная сумма, которую необходимо забрать.

Мошенники звонят, предлагают различные услуги, например, кешбэк, а потом просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то ещё. В результате они получают возможность оплатить его картой другие суммы, — пояснил Лебедев.

В результате злоумышленники используют СМС-код для авторизации в банке, после чего снимают деньги с карты жертвы. Поэтому эксперт советует не сообщать код, как и другие банковские данные, посторонним.

Эксперт также уточнил, что с предложениями об использовании кешбэка звонят именно мошенники. Сотрудники банков подобными вопросами не занимаются.

Анатолий Лебедев советует обо всех случаях предполагаемого мошенничества сообщать на официальный телефон банка.

Ранее в Ростуризме анонсировали запуск программы зимнего кешбэка.