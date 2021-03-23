Эксперт: переоценка нефти приведёт к дальнейшему падению котировок

https://static.news.ru/photo/ea757c04-8be7-11eb-abf8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переоценка нефти вызовет дальнейшее падение котировок, сообщил NEWS.ru эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, на самом деле нефть была переоценена, подорожание до $70 за баррель происходило за счёт позитивных ожиданий, касающихся создания вакцин от коронавируса и старта массовой вакцинации в разных странах. Также росту поспособствовали новости о том, что страны ОПЕК + на первый квартал договорились не поднимать объёмы добычи, а Саудовская Аравия и несколько государств дополнительно ограничили добычу.

Вот на этих двух факторах — массовой вакцинации и не увеличении производства среди участников ОПЕК + цены шли вверх. При этом трейдер не обращает внимания на фундаментальные факты. Не было установления спроса на нефть, несмотря на увеличение цены. Было такое ощущение, что якобы мир восстановился и нефть как и прежде потребляется, — подчеркнул Юшков.

Эксперт напомнил, что в январе 2020 года стоимость нефти также достигала $70 за баррель.

Как писал NEWS.ru, 18 марта мировые цены на нефть опустились ниже $63 за баррель. Падение составило 8%. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 7,44%, до $62,97. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 7,52%, до $59,74 за баррель.