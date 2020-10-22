Эксперт ожидает новое повышение налога на высокие доходы

https://static.news.ru/photo/3b5c55a8-14f5-11eb-a59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение ставки НДФЛ до 15% на высокие доходы может быть только первым шагом в направлении прогрессивной шкалы налогообложения, дальше налогообложение высоких доходов в России будет увеличиваться, считает налоговый консультант Юлия Павлова.

По её словам, исключение из списка доходов, подпадающих под повышенное налогообложение, доходов от продажи любого личного имущества граждан, кроме ценных бумаг, и от страховых выплат даёт возможность предположить, что правительство планирует вводить изменения ставок постепенно.

Не исключено, что в дальнейшем ставки по иным видам дохода будут возрастать, — отметила она в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов предложило не распространять повышенную ставку НДФЛ в 15% на страховые выплаты и доходы от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг). В ведомстве считают, что применение повышенной ставки без учёта обстоятельств сказалось бы отрицательным образом на людях с невысоким уровнем доходов. Это противоречит принципам социальной справедливости и заложенным в концепцию введения новой налоговой ставки принципам.