Эксперт оценила влияние курса доллара на рублёвые зарплаты

https://static.news.ru/photo/543b59f2-a7df-11eb-88b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однозначно рассматривать динамику роста средней заработной платы в переводе на доллар не совсем корректно. При индексации заработной платы ориентируются не на курс доллара, а на рост цен, заявила NEWS.ru доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, часто обращается внимание на то, что реальный уровень инфляции выше, чем официальный, на который ориентируются при индексации заработных плат и социальных выплат. Но в то же время тенденции изменения курса доллара к рублю устанавливаются, в основном, исходя из внешних факторов.

Для более корректного сравнения, по её мнению, реальный рост зарплат можно считать с помощью паритета покупательной способности (ППС), что тоже, впрочем, будет не совсем точно в силу определённых нюансов расчёта ППС.

А можно, например, сравнить страны по росту средней заработной платы и росту цен. Так, в России за период с 2001 года по 2017 год средняя заработная плата выросла в 26 раз, а рост цен составил 171,52%. За этот же период в США средняя заработная плата выросла в 1,8 раза при росте цен на 34,99%. Так что можно отметить, что тенденции роста приблизительно одинаковые, — рассказала Людмила Иванова-Швец.

Эксперт привела и другой пример: число граждан, живущих за чертой бедности.

В России численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2013 году составляла 11,1%, а в 2020-м — 13,3%. В США — 14,5% и 16,7% соответственно.

По словам эксперта, если рассматривать исключительно внутренний рынок, видно, что растут и цены, и зарплаты, однако глядя «из-за границы», можно заметить, что падение курса рубля снизило нашу покупательную способность. Компании, которые покупают сырьё и материалы за рубежом, также ощущают рост цен, добавила Иванова-Швец.