Эксперт объяснила, в каком случае банк вернёт украденные мошенниками деньги

https://static.news.ru/photo/cc26801e-752b-11ea-abb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последнее время участились самые разнообразные розыгрыши в социальных сетях. Таким способом мошенники узнают реквизиты банковских счетов, которые через некоторое время опустошают. Доктор экономических наук и профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Мария Конягина объяснила, в каком случае банк вернёт украденные деньги.

Эксперт подчеркнула, что сейчас злоумышленники записывают голос человека, чтобы потом с его помощью списать средства. Она советует не отвечать на вопросы менеджеров банка и просто вешать трубку.

В таких мошенничествах надо выделять два момента. Первый — это когда данные вашей карты каким-то образом попали в руки мошенников. И второй — это когда средства с вашей карты без вашего участия начинают списываться где-то в Таиланде. Это как раз очень старая типичная схема, когда данные карты попадают к каким-то хакерам, сидящим в Юго-Восточной Азии, и начинается списание средств, — объяснила специалист в интервью порталу «Невские новости».

По её словам, банки по-разному подходят к этой проблеме. Частные организации более лояльны к таким клиентам. Чаще всего они возвращают украденные деньги. А банки с государственным участием считают, что человек сам виноват в случившемся, так как он выдал личную информацию. К сожалению, закон на их стороне. Россияне должны внимательнее следить за своими счетами.

Как писал NEWS.ru со ссылкой на Центробанк, арсенал банковских мошенников пополнился новым инструментом. С помощью технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников кредитных организаций. Также стало известно, что количество сообщений о номерах телефонов, которые злоумышленники используют для совершения своих противозаконных действий, увеличилось за год в 39 раз.