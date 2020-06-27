Эксперт объяснил скачок цен производителей бензина неожиданным спросом

https://static.news.ru/photo/9c04206a-b894-11ea-9657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мае неожиданный спрос на топливо привёл к росту цена на 12%, сообщил эксперт Центра исследований проблем реальной экономики Олег Чередниченко.

Как отмечает РИА Новости, цены производителей на бензин в РФ в мае выросли на 11,9% по сравнению с апрелем, на дизтопливо — на 3,4%. Если учесть, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены производителей на бензин в РФ в мае упали на 10,7%, а на дизтопливо — на 9,5%, то в годовом выражении бензин для потребителей подорожал в мае на 1,4%, а дизтопливо — на 3%.

Эксперты отмечают, что в марте-апреле из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, трафик, в Москве, например, снизился на 80%. При этом цены достигли дна.

Эту ситуацию производители «отыграли» ростом майских цен почти на 12%, — считает Чередниченко.

Отчасти этому помогло ограничение импортных поставок топлива и действием демпфирующего механизма, добавил он.

Кроме того, по мнению эксперта, потребитель сейчас в выигрыше от низких цен. Одновременно, ситуация с ростом цен у производителей может ударить по розничным игрокам и вынудить их на повышение цен, превышающих целевые значения инфляции.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что вслед за биржевыми ценами на бензин АИ-95 начнут расти и розничные. По его словам, зафиксированный 17 июня показатель действительно является абсолютным максимумом. При этом он уточнил, что ситуация на рынке начала накаляться в конце мая — мелкооптовые цены увеличиваются каждую неделю.

В свою очередь гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной рекордных цен острую нехватку АИ-95 на бирже и в мелком опте. Причиной роста стало серьёзное — более чем на 20% — сокращение выпуска топлива в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.