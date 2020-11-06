Эксперт объяснил пользу «налога на богатых» для простых россиян

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Российское правительство обдумывает возможность повышения налогов для корпораций и состоятельных граждан. Советник исполнительного директора Евразийского фонда стабилизации развития Сергей Улатов рассказал, какие выгоды от этой инициативы могут получить россияне со средним и небольшим достатком.

Прогрессивная шкала позволит обеспечить механизм инвестирования средств богатых граждан в экономику страны.

Один из самых главных моментов введения прогрессивной шкалы налогообложения — это эффективность налоговой системы, а именно — эффективность бюджетной системы с точки зрения её возможности перераспределить дополнительные доходы в пользу более бедного населения, — отметил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Специалист коснулся темы доверия населения к властям. Улатов привёл в пример Швецию. По его словам, если гражданина этой Скандинавской страны спросить, согласен ли он с существованием повышенной налоговой ставки на большие доходы, он, вероятно, ответит да. Россиянин, скорее всего, даст отрицательный ответ.

По большому счёту сейчас [стоит] вопрос об эффективности бюджетной системы. Да, мы получим дополнительные доходы, но куда они будут направлены — большой вопрос, — сказал Улатов.

Представители правительства ранее заявляли, что часть полученных от прогрессивного налогообложения доходов направят на помощь онкологическим больным.

Я думаю, что чем более цивилизованным становится наше общество, чем больше будет доверия к бюджетной системе, тем больше будет вероятность того, что прогрессивная шкала налогообложения действительно будет введена. Думаю, это время всё равно придёт, — заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов РФ предложило не распространять повышенную ставку НДФЛ в 15% на страховые выплаты и доходы от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг). В ведомстве считают, что применение повышенной ставки без учёта обстоятельств сказалось бы отрицательным образом на людях с невысоким уровнем доходов.