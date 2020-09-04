Эксперт объяснил, почему нельзя оставить регионам РФ все налоги

https://static.news.ru/photo/bb018740-ef59-11ea-98e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Значительная часть налогов, собираемая в регионах, не может там оставаться, объяснила руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Увод средств на федеральный уровень необходим, во-первых, для исполнения федеральных функций, а во-вторых, в целях выравнивания бюджетов регионов в результате перераспределения средств.

В беседе с РИА Новости Анисимова отметила, что даже если оставить все или большую часть налоговых доходов в регионах, то некоторым из них не хватит этих средств для финансирования расходов.

Компенсировать эти недостающие средства будет неоткуда, поскольку в таком случае перераспределяющая функция федерального бюджета будет утеряна — ведь нефтегазовые доходы останутся в нефтегазовых регионах, — объяснила собеседник агентства.

Она добавила, что налоговые доходы сконцентрированы в Москве, потому что крупнейшие компании предпочитают здесь регистрироваться. Анисимова также напомнила, что в последнее время были предприняты некоторые шаги, которые привели к большей централизации налоговых доходов: изменение пропорций распределения налога на прибыль, повышение НДС. Эксперт согласилась, что «можно говорить о неравномерности распределения налоговых доходов регионов». Однако по её мнению, необходимо искать разумный баланс, «не делая, тем не менее, революционных шагов».



Ранее бизнесмен Олег Дерипаска в ходе выступления на III Столыпинском форуме призвал перестать «кормить Москву» за счёт крупных компаний и регионов, так как это не даёт возможности субъектам органично развиваться. Предприниматель также предложил перенести столицу России из Москвы в другой город, писал NEWS.ru.