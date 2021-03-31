Эксперт объяснил, что может остановить рост цен на курятину

https://static.news.ru/photo/a1c11986-92aa-11eb-91d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия активно наращивает поставки мяса в Китай, в том числе мяса кур. При определённых условиях увеличение доли экспорта может привести к стабилизации и даже снижению цены для российского потребителя, рассказал NEWS.ru генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

По словам эксперта, страна уже вышла на самообеспечение мясом птицы, при этом рост потребления замедлился. В этом смысле именно увеличение экспорта является одним из главных драйверов дальнейшего развития отрасли.

Китай стал для отечественных птицеводов крупнейшим экспортным рынком. Согласно оценке «АБ-Центр», в 2020 году поставки курятины в Китай составили 145 тысяч тонн. Для сравнения: в 2019 году — 63 тысячи тонн.

Как это отразится на ценах на внутреннем российском рынке? Ситуация можно быть разнонаправленной в зависимости от конкретного сезона, считает Плугов. Россия является частью глобального рынка, поэтому в том числе динамика мировых цен на мясо определяет то, в какую сторону двинутся цены на внутреннем рынке.

С другой стороны, реализация продукции за рубежом невозможна без такого понятия как «конкурентоспособность».

Тот факт, что Россия начала активно наращивать экспорт мяса птицы, свидетельствует, что наша продукция, наши цены — конкурентоспособны. Наращивание поставок за рубеж в свою очередь стимулирует развитие отечественного производства — за счёт расширения объёмов производства, такого эффекта «масштаба» цена для российского потребителя может даже снижаться, — пояснил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что ничего сверхъестественного в повышении стоимости мяса нет, когда растёт цена на мировом рынке.

По словам эксперта, ввиду ощутимого наращивания объёмов производства, расширения предложения, мясо птицы в последние годы стало в большей степени экономически доступно для населения.

10–15 лет цены на мясо птицы на внутреннем рынке были выше мировых, в настоящее время — на уровне и даже несколько ниже, чем в некоторых ключевых странах-потребителях, в том числе в Китае, — отметил Плугов.

По данным Росстата, за неделю с 16 по 22 марта 2021 года мясо кур подорожало на 1,5%. При этом в некоторых регионах рост достигал 7,7%. С начала года рост составил 12,1%. Эксперты связывают это с девальвацией рубля, подорожанием комбикорма и снижением предложения из-за птичьего гриппа.