Эксперт назвал причины взлёта биткоина

Информационный фон вокруг биткоина в последнее время изменился, и благодаря положительным новостям его курс стал стремительно расти, в частности из-за сообщений об инвестициях SpaceX в цифровое золото. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Рост биткоина, по нашему мнению, обусловлен увеличением позитивных новостей по отношению к нему. Негативный информационный фон, который превалировал на крипторынках, смягчился благодаря сообщениям об инвестициях SpaceX в цифровое золото, а также слухам о принятии биткоина в Amazon, — отметил эксперт.

Кроме того, по данным биржи CEX.IO, 26 июля пара BTC/USD закрепилась на уровне $38 233 и по итогам недели цена биткоина сможет удержаться выше $40 тысяч, считает Мазур. Если это действительно будет так, то вполне вероятно возвращение цифрового золота к тенденции на увеличение.

Ранее стало известно, что за ночь биткоин резко подорожал. Стоимость криптовалюты за ночь возросла на $6 тысяч и приблизилась к отметке $40 тысяч.