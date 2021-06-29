Россияне стали чаще пользоваться кикшерингом — сервисом краткосрочной аренды самокатов, потому что наконец научились пользоваться различными сервисами и поняли, что это очень удобно. Об этом NEWS.ru рассказал российский правозащитник и общественный деятель Александр Холодов.

Что-то новое — это всегда интересно. Этим можно объяснить повышение спроса на аренду самокатов. При этом увеличивается количество поездок не ради развлечения, а с конкретной целью, — уверен Холодов.

По словам правозащитника, многие стали экспериментировать, например, вместо того чтобы сесть в автобус, они взяли электросамокат в аренду и доехали от дома до метро или от работы до торгового центра.

Холодов также отметил, что в последнее время наметилась тенденция к многократному увеличению спроса на услуги сервисов. Он предположил, что такое поведение россиян может быть обусловлено аномально жаркой погодой, которая установилась в центральной части России, и желанием побыстрее добраться до пункта назначения.

Самокат — транспорт последней мили, универсальное средство передвижения. От парадной до метро, от метро до работы можно добраться быстро и удобно. Но это дорогое удовольствие, — добавил эксперт.

Холодов также подчеркнул, что повышенный интерес к сервисам кикшеринга должен заставить законодателей пересмотреть существующие правила дорожного движения. В ПДД должно быть чётко прописано, что самокат приравнивается к транспортному средству. Из-за невнятного правового статуса возникают сложности при разборе ДТП с участием людей на самокатах или несчастных случаев с пешеходами.

Ранее стало известно, что россияне начали активнее пользоваться услугами аренды самокатов. Общее количество поездок в Москве увеличилось в восемь раз, тогда как по всей стране динамика показала 30-кратный рост.