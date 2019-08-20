Опрошенные News.ru экономисты считают необходимым сокращение трудового времени в России. Эксперты, в частности обращают внимание на то, что мера позволит увеличить производительность труда, улучшить рождаемость, сделать доступным культурный досуг россиян.
В ходе состоявшейся в Совете Федерации (СФ) пресс-конференции «Рабочая четырёхдневка: прибавится ли в России выходных дней?» парламентарии заявили об альтернативе предложению Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), выступив за шестичасовой рабочий день, то есть за 30-часовую трудовую неделю. Так, первый зампред комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников заявил, что сокращение часов пройдёт без серьёзных изменений системы и будет понятно населению. А от инициативы ФНПР пострадает бюджет страны.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов выступает одновременно и за четырёхдневную рабочую неделю, и за сокращение времени труда.
В XIX веке люди жили недалеко от фабрики или лавки, а сегодня они тратят 2-3 часа на дорогу. И ситуация в ближайшее время не изменится. Теряется огромное количество времени. «Четырёхдневка» была бы правильным шагом, но в тоже самое время нужно сокращать её до 35-30 часов, — заметил экономист.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2017 году россияне занимали пятое место в мире по числу проработанных часов в среднем на человека — 1980 в год. Впереди только Греция, Южная Корея, Коста-Рика.
С предложением сократить трудовую неделю до четырёх дней на прошлой неделе выступила ФНПР. Однако ни в Кремле, ни в профильных ведомствах эту идею пока не поддержали. В частности, в Минздраве заявили, что реформа может ухудшить здоровье россиян и снизит производительность труда.
Завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов, который ранее раскритиковал «четырёхдневку», в восторге от предложения сенатора Сергея Калашникова о 6-часовом рабочем дне.
Эксперт по просьбе News.ru провёл расчёты и оценил возможные результаты от введения данной меры на типичном предприятии при условии повышения производительности труда на 30%. Он отметил, что она приведёт к увеличению объема выпуска — на 13%, средней зарплаты — на 2%, прибыли — на 13%. Даже если производительность труда вырастет на 20%, компания всё равно может сокращать время труда и останется в большом плюсе.
Во многих отраслях идёт автоматизация производства, но мировой кризис ещё не закончился. И, вполне возможно, мы увидим рост безработицы. Необходимо сделать так, чтобы было нанято как можно больше людей. Как гласит кейнсианский подход: зачем нанимать одного, если можно двух? Пусть они будут получать меньше, но это будут работающие люди, покупатели для экономики. А это очень важно, — резюмировал Колташов.