Опрошенные News.ru экономисты считают необходимым сокращение трудового времени в России. Эксперты, в частности обращают внимание на то, что мера позволит увеличить производительность труда, улучшить рождаемость, сделать доступным культурный досуг россиян.

В ходе состоявшейся в Совете Федерации (СФ) пресс-конференции «Рабочая четырёхдневка: прибавится ли в России выходных дней?» парламентарии заявили об альтернативе предложению Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), выступив за шестичасовой рабочий день, то есть за 30-часовую трудовую неделю. Так, первый зампред комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников заявил, что сокращение часов пройдёт без серьёзных изменений системы и будет понятно населению. А от инициативы ФНПР пострадает бюджет страны.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов выступает одновременно и за четырёхдневную рабочую неделю, и за сокращение времени труда.

Сергей Лантюхов/News.ru

В XIX веке люди жили недалеко от фабрики или лавки, а сегодня они тратят 2-3 часа на дорогу. И ситуация в ближайшее время не изменится. Теряется огромное количество времени. «Четырёхдневка» была бы правильным шагом, но в тоже самое время нужно сокращать её до 35-30 часов, — заметил экономист.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2017 году россияне занимали пятое место в мире по числу проработанных часов в среднем на человека — 1980 в год. Впереди только Греция, Южная Корея, Коста-Рика.

С предложением сократить трудовую неделю до четырёх дней на прошлой неделе выступила ФНПР. Однако ни в Кремле, ни в профильных ведомствах эту идею пока не поддержали. В частности, в Минздраве заявили, что реформа может ухудшить здоровье россиян и снизит производительность труда.

Почти все в России перерабатывают, пересиживают, трудятся дополнительно, без положенной по ТК оплаты сверхурочных. С этим нужно бороться. Жизнь таких людей разрушена. Многие не могут завести семью. Отсюда низкие показатели рождаемости. Даже получая хорошие деньги, они не имеют времени их потратить. Не ходят в театры, музеи, кафе. Василий Колташов глава Центра политэкономических исследований Института нового общества

Завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов, который ранее раскритиковал «четырёхдневку», в восторге от предложения сенатора Сергея Калашникова о 6-часовом рабочем дне.

Эксперт по просьбе News.ru провёл расчёты и оценил возможные результаты от введения данной меры на типичном предприятии при условии повышения производительности труда на 30%. Он отметил, что она приведёт к увеличению объема выпуска — на 13%, средней зарплаты — на 2%, прибыли — на 13%. Даже если производительность труда вырастет на 20%, компания всё равно может сокращать время труда и останется в большом плюсе.