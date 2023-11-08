Экономист оценил шансы России обменять замороженные на Западе активы Экономист Разуваев: Запад не согласится обменять замороженные активы россиян

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Финансовый аналитик Александр Разуваев предположил в беседе с NEWS.ru, что Запад не согласится обменять замороженные активы россиян. По его словам, несмотря на то, что обмен был бы разумным решением, он не состоится из-за политических соображений.

С экономической точки зрения мера по обмену замороженных активов россиян верная и здравая. Однако Запад не согласится на это из-за политических соображений. Несмотря на то, что Мосбиржа сильно выросла с начала года, иностранные активы, которые мы заморозили, имеют потенциал большего роста. Также обсуждалось, что США могут отдать наши активы Украине, — сказал Разуваев.

Эксперт считает, что фактически эти средства заберут Штаты за военные поставки Украине и долги. Разуваев предположил, что российские резервы на Западе разморозят после окончания специальной военной операции, в ответ Россия может разблокировать их инвестиции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов повлечет серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет. Он пообещал, что Москва проработает ответ, но эти меры вряд ли будут зеркальными. По его словам, на Западе давно ведут дело к тому, чтобы незаконно продолжить отъем российских авуаров.