Экономист усомнился в появлении челноков в РФ из-за параллельного импорта Экономист Остапкович усомнился в появлении челноков в РФ из-за параллельного импорта

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

2005 год

В России вряд ли вновь появятся популярные в 90-х челноки, занимающиеся куплей-продажей импортных товаров, потому что параллельным импортом будут заниматься не отдельные граждане, а официальные дилеры, заявил экономист Георгий Остапкович. Он напомнил, что товары будут закупаться не только в Турции и Китае, но и в европейских странах, передает «Слово и Дело».

В отличие от ситуации 1991–1992 годов, параллельным импортом будут заниматься не отдельные люди, а официальные дилеры. Более того, товары для параллельного импорта будут закупаться не только в Китае и в Турции, но и в европейских странах, а также в США. Организацией закупок, логистики и распределения товаров по территории страны будут заниматься именно официальные дилеры, — уточнил Остапкович.

По его мнению, именно организация комплексной закупки по системе параллельного импорта позволит избежать появления челноков с клетчатыми сумками, характерными для 90-х. Экономист считает, что правильно выстроенная схема ввоза зарубежных товаров в Россию позволит «удержать на плаву» многие онлайн-площадки и торговые центры. Остапкович убежден: здоровая конкуренция на отечественном рынке позволит удержать цены на дофевральских значениях.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко заявил, что челноки не заменят для россиян промышленные поставки из-за рубежа. Рынок сильно изменился, он в основном зависит от спроса и уже затем — от предложения, объяснил специалист.