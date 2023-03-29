Экономист: США пытаются отомстить Китаю за крах криптобиржи FTX Экономист Адамидов: США пытаются отомстить Китаю за крах криптобиржи FTX

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отток средств с криптобиржи Binance является продолжением войны между КНР и США за контроль над крипторынком, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Дмитрий Адамидов. По его словам, американцы пытаются отомстить Пекину за крах FTX, в которой они сыграли значительную роль. Эксперт пояснил, что из-за этого Соединенные штаты начали регулятору войну с китайской площадкой.

Между Вашингтоном и Пекином идет война за контроль над крипторынком, потому что они являются на нем главными игроками <...> Китайцы из Binance сыграли заметную роль в крахе криптобиржи FTX. США хотели спасти платформу, но сделать этого не смогли и теперь запускают в ответ регуляторную войну с китайской площадкой, — пояснил Адамидов.

Экономист подчеркнул, что Пекин и Вашингтон ведут «экономическую борьбу без правил» с применением прямого регуляторного воздействия друг на друга. Он уверен, что если США запретят Binance на своем рынке Китай примет ответные меры против американских криптобирж. Также эксперт сообщил о планах обеих стран выпустить собственные цифровые валюты и ввести в отношении них регулирование по аналогии с ценными бумагами.

Ранее из-за десятого пакета санкций со стороны Евросоюза в отношении России крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила россиянам и физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. При этом возможность конвертировать криптовалюту в другие денежные знаки сохраняется.