https://static.news.ru/photo/7365db44-4cce-11ea-ab4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Kogevnikov/Global Look Press

Снижение страховых взносов, обсуждаемое в правительстве России, поможет как бизнесу, так и бюджетным учреждениям — высвободятся дополнительные средства, заявила в комментарии NEWS.ru эксперт Института комплексных стратегических исследований, кандидат экономических наук Вера Кононова.

Взносы, составляющие 30% от размера оплаты труда, превратились в основной фактор фискальной нагрузки на бизнес. По словам Кононовой, они составляют 93% выплаченных налогов в химической промышленности, 51% — в металлургии, 47% — в пищевой отрасли.

Экономист отметила, что о снижении взносов говорили в 2017 году в преддверии изменения НДС и пенсионной реформы, но в итоге правительство только повысило налог и трудовой возраст.

Больше всего от снижения взносов выиграют секторы экономики с высокой численностью занятых. <...> При снижении ставки взносов до 22% на секторы со значительным участием государства пришлось бы более трети суммарного снижения нагрузки по взносам, а это — сэкономленные бюджетные средства, — отметила Кононова.

По её мнению, снижение взносов до 23-25% может стать рычагом для вывода российской экономики из стагнации.

Как писал NEWS.ru, обновлённый кабмин в феврале 2020 года вернулся к обсуждению размера страховых взносов и вариантов его снижения.