Экономист: рейтинги Moody’s и Fitch уже не актуальны для России

Уход американских рейтинговых агентств Moody’s и Fitch из России уже ни на что не повлияет. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Арефьев в интервью ФБА «Экономика сегодня». Экономист отметил, что сегодня российская экономика покидает западные страны и ищет другие пути развития, а значит необходимы и иные рейтинги.

Fitch и Moody’s в последнее время ставили нам рейтинги типа «преддефолтное состояние», «дефолт неизбежен» и «частичный дефолт». Нет большой разницы между такими оценками экономического состояния РФ и их отсутствием как таковым, — сказал Арефьев.

Эксперт добавил, что санкционное давление связано, в основном с западными странами и возможность работать с остальным миром у России есть. Москва уходит от выгодной США привязки к доллару. Тоже самое касается и рейтингов, которыми займутся национальные компании вместо Moody’s и Fitch. Они наиболее объективно оценят степень надежности банков и организаций РФ, констатировал Арефьев.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service заявило о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений. В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в РФ. Аналогичные решения приняло агентство Fitch. В компании сообщили, что также приостанавливают коммерческую деятельность на территории РФ.