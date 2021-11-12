Экономист рассказала, как получить максимальную пенсию

Для получения максимально высокой пенсии человеку необходимо подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия, в том числе инвалидность. При этом должны быть учтены весь рабочий стаж и все официальные доходы. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

По словам Григорьевой, чаще всего россияне обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости. В настоящее время она формируется из страховых взносов, составляющих 22% заработной платы будущего пенсионера. При этом чем выше заработок, тем больше размер отчислений, которые работодатель отправляет в ПФР.

Эксперт отметила, что с 2002 года на каждого официально трудоустроенного сотрудника введены лицевые счета в ПФР. При обращении за начислением пенсии необходимо подтвердить размер заработка, который был у человека до 2002 года. Что касается денег, заработанных с 2002 года, то они отражаются на лицевом счёте.

Для получения максимально возможной пенсии гражданин должен предоставить оригинал трудовой книжки, трудовые договора и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости, справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и так далее.

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