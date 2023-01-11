Экономист рассказал в какой валюте хранить сбережения в 2023 году Финансовый аналитик Разуваев: хранить деньги лучше всего в рублях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году в России лучшей валютой для инвестиций останется рубль, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он добавил, что можно рассмотреть еще азербайджанский манат или дирхам ОАЭ.

При нынешней ставке ЦБ в 7,5% и ее прогнозируемом уменьшении под конец года лучшей валютой для сбережений остается рубль. Ведь ставки по вкладам на данный момент практически сопоставимы с инфляцией. Если же у вас в приоритете диверсификация, то можно рассмотреть и аналог доллара дирхам, а также азербайджанский манат, — заявил он.

Разуваев напомнил, что евро и доллар в данный момент очень «токсичны».

В ЕС на данный момент образовалось огромное количество трудно решаемых проблем, что не прибавляет и так пошатнувшемуся евро стабильности, — резюмировал эксперт.

Ранее аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением после новогодних праздников. В течение всего 2023 года, по его словам, сильных колебаний национальной валюты ожидать не стоит.