Экономист рассказал о возможном осеннем дефолте

Дефолт станет опасным, когда страна потеряет способность выплачивать внешние долги. Это самая серьёзная разновидность экономического кризиса, которая бывает четырёх видов — суверенный, технический, корпоративный и перекрёстный.
Суверенный дефолт как раз и может привести к долгосрочному кризису и другим неприятным последствиям. Но несмотря на то что золото-валютные резервы РФ уменьшаются, у государства ещё есть деньги для погашения долга, считает руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов.
Из этого следует, что пока дефолта не будет,
Девальвация возможна, потому что не стоит забывать о выборах в США и о новых возможных санкциях, о геополитике, которая мало зависит от экономики, — говорит Шабанов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская экономика находится в достаточно стабильном состоянии, повторение дефолта 1998 года маловероятно. Об этом заявили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).
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