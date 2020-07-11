Экономист рассказал, как россияне могут преодолеть экономический застой

https://static.news.ru/photo/bb552490-c39e-11ea-9086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может преодолеть кризис, если россиянам позволят инвестировать. Такое мнение высказал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика в настоящее время находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения структурных реформ. По его словам, стране в ближайшие годы придётся быстро уходить от нефтяной структуры экономики, так как нужны более значимые вложения в человеческий капитал. Он подчеркнул, что власти должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом.

В текущей экономической парадигме мы из этого кризиса никогда не выйдем. Чтобы выйти из кризиса, нужно дать населению зарабатывать, — отметил эксперт в интервью URA.RU.

Он считает, что вклады капитала поддержат экономику РФ.

Кроме того, эксперт прокомментировал слова Кудрина о том, что можно занять несколько триллионов рублей у Фонда национального благосостояния для поддержки российской экономики. Аналитик выразил мнением, что такая мера может не подействовать. Увеличение долговой нагрузки не поможет экономике. Только помощь гражданам, их стимулирование к инвестициям может всё исправить.

Как писал NEWS.ru, Федеральная налоговая служба (ФНС) вернула на счета самозанятых россиян 1,3 миллиарда рублей налогов, уплаченных в 2019 году, чтобы поддержать во время пандемии коронавируса. Средства поступят на счета, как только самозанятые привяжут свои банковские карты к государственной системе «Мой налог».

В ООН думают, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. В организации уверены, что 1,6 млрд человек останутся без заработка, а 60 млн будут в состоянии крайней нищеты. А глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что экономический кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может привести к тому, что в условиях крайней бедности окажутся около 100 млн человек.