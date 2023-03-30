Экономист предрек усиление банковского кризиса на Западе Экономист Твердохлеб предрек усиление банковского кризиса на Западе

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Банковский кризис на Западе продолжит усиливаться, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» экономист Юрий Твердохлеб. По его словам, на данный момент улучшения ситуации не ожидается. Он добавил, что инфляция в западных странах растет все больше и в первую очередь это касается США.

Ничего хорошего в ближайшее время ожидать нельзя, банковский кризис продолжит усиливаться. <...> Мы видим, что инфляционные процессы в странах идут по накатанной и набирают обороты, прежде всего это касается Америки, — уверен Твердохлеб.

Экономист добавил, что причиной финансовых проблем Запада стала необеспеченная эмиссия валюты, которой США накачали мировую экономику. Западные страны стремятся решить проблему в первую очередь за счет изменения уровня процентных ставок. Такой тактики придерживаются и Соединенные Штаты, и Евросоюз, уточнил эксперт. Он добавил, что Россия способна противостоять этим процессам. Это связано с перестройкой отечественной экономики на новую модель взаимоотношений с Западом.

В этом поможет и перестройка российской экономики на новую модель взаимоотношений с Западом, поэтому их влияние будет не настолько существенным, как в 2008 году после международного финансового кризиса, — заключил экономист.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев ранее заявил, что из-за изменчивости доллара возникает нестабильность мировой экономики, что также может привести к банковскому кризису на фондовых рынках. По его словам, девальвация доллара станет необратимым процессом, если «печатный станок будет работать больше».