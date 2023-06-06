Экономист предрек переход россиян с молока на пальмовое масло Экономист Морковкин предрек переход на пальмовое масло, если цены на молоко продолжат расти

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Если рост цен на молочные продукты в розничной торговле продолжится, а закупочные цены на цельное коровье молоко будут и дальше снижаться, пострадают и фермеры, и потребители, рассказал РИАМО кандидат экономических наук, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Одним из последствий сложившейся ситуации он назвал возможное увеличение объемов использования пальмового масла в пищевой промышленности.

Эксперт пояснил, что оптовые цены на цельное коровье молоко снижаются на 15-20%, фермеры вынуждены сдавать сырье на заводы по 18-25 рублей за литр, что фактически ниже себестоимости и экономически не оправданно. При этом розничные цены на большинство молочных продуктов продолжают расти.

Молокозавод поставляет готовое к употреблению цельное молоко в крупные торговые сети, где розничная цена молока увеличивается до 80-120 рублей за литр. Таким образом, торговая наценка посредников в товаропроводящей цепи становится запредельно высокой — в среднем порядка 70-150%, — отметил Морковкин.

В случае с некоторыми группами молочных продуктов наценка в рознице может доходить до 2,5-3 раз, продолжил экономист. При этом основную прибыль в конечном итоге получают посредники, а производители оказались на грани убыточности. Кроме того, подорожание в рознице привело к сокращению объемов потребления молочных продуктов за последний год.

Сложившиеся диспропорции на рынке молочных товаров безусловно требуют более пристального внимания со стороны органов антимонопольного регулирования, — подчеркнул эксперт.

Одним из возможных последствий такой тенденции является увеличение объемов использования заменителей молочного жира в пищевой промышленности, в том числе пальмового масла, что не лучшим образом отразится на качестве и потребительских свойствах продукции, резюмировал специалист.

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