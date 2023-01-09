Экономист: платформа для расчетов цифровым рублем разрушит монополию Запада Экономист Аитов: платформа для расчетов цифровым рублем разрушит монополию Запада

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Создание единой интеграционной платформы для трансграничных расчетов цифровыми рублями может стать началом построения альтернативной технологической инфраструктуры в области финансов, рассказал РИАМО экономист Тимур Аитов, комментируя соответствующее предложение Центробанка России. По его словам, это приведет к разрушению технологической монополии западных стран в этой области. При этом эксперт отметил, что на данный момент проблемы трансграничного взаимодействия определяются именно геополитической повесткой, а не платежными технологиями.

Подобная универсальная платформа, будучи правильно спроектированной и удовлетворяющей требованиям участников в части функционала, вполне может стать началом построения альтернативной глобальной технологической инфраструктуры в области финансовых сервисов и разрушения технологической монополии известных стран в этой сфере, — отметил Аитов.

Экономист добавил, что единая платформа для расчетов в цифровых рублях по сути будет являться биржей. При этом второй предложенный ЦБ способ, который заключается в заключении двухсторонних соглашений между государствами для интеграции платформ цифровых валют, является более гибким. Эксперт подчеркнул, что возможно эффективное сочетание обоих предложенных Банком России способов.

Аитов ранее рассказал, что цифровой рубль повысит контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а прозрачность платежей позволит противодействовать коррупции. Путем так называемого окрашивания цифровой рубль также позволит учитывать ограничения при использовании субсидий и материнского капитала, а также других пособий, которые можно тратить только на определенные цели, отметил эксперт. Законопроект о цифровом рубле могут внести в Госдуму в последние дни уходящего года.