Экономист объяснил, как цифровой рубль поможет в борьбе с коррупцией Экономист Аитов: платежи в цифровых рублях позволят противодействовать коррупции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровой рубль повысит контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а прозрачность платежей позволит противодействовать коррупции, рассказал РИАМО зампред комиссии по цифровым и финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов. Путем так называемого окрашивания цифровой рубль также позволит учитывать ограничения при использовании субсидий и материнского капитала, а также других пособий, которые можно тратить только на определенные цели, отметил эксперт. Законопроект о цифровом рубле могут внести в Госдуму в последние дни уходящего года.

Скажем, компания выиграла государственный тендер. В этом случае будет уместно отследить, куда именно она потратила полученные из госбюджета средства. Конечно, давать взятки, пресловутые откаты при получении госфинансирования в цифровых рублях будет гораздо сложнее. Платежи в них в силу своей прозрачности позволят противодействовать коррупции, затруднят ее, в чем заинтересованы все мы, рядовые граждане, — объяснил Аитов.

Еще одним преимуществом при введении цифрового рубля станет так называемое окрашивание, отметил эксперт. Речь идет о кодировании определенных признаков, которые, например, не позволят использовать материнский капитал для оплаты алкогольной или табачной продукции, сказал Аитов.

Эксперт допустил, что такая форма денег некоторое время будет не слишком популярна среди населения. Но если зарплату или пенсию будут выдавать цифровыми рублями, особых проблем с тем, чтобы их потратить, не возникнет.

Электронные средства можно будет легко конвертировать в обычные безналичные рубли по курсу один к одному. Так же можно будет сделать и в обратную сторону. При этом хранить деньги в цифровых рублях будет надежнее: они никуда не исчезнут, как это бывает, например, при крахе коммерческого банка, — подчеркнул Аитов.

Тестирование операций с цифровыми рублями проводилось в течение 2022 года. В ЦБ отмечали, что концепция электронной формы рубля разрабатывалась еще до ухода из России крупных поставщиков программного обеспечения.