Стоимость жилья в России назвали доступной для половины населения

Стоимость квадратного метра жилья в России такова, что 40% населения не может позволить себе купить квартиру, заявил NEWS.ru экономист Андрей Колганов. При этом в Москве, по его словам, популярны студии и квартиры небольшого размера, где цена «квадрата» превышает 300 тысяч рублей.

Рост спроса на студии эксперт объяснил тем, что это жильё является самым дешёвым предложением на рынке по общей сумме сделки. Для многих россиян маленькая квартира — единственный доступный вариант.

Покупать квартиры большего размера значительная часть людей, если она вообще может позволить себе квартиру, не в состоянии. В Москве стоимость квадратного метра студии уже давно перемахнула за 140 тысяч рублей. Насколько я знаю, студии сейчас продаются по ценам от 300 тысяч рублей за квадратный метр, — отметил экономист.

Ситуацию с ценами на рынке жилья можно улучшить, лишь изменив соотношение стоимости квартир и доходов населения, заявил он, подчеркнув, что 40% населения России не может позволить себе купить квартиру.

40% населения России не может позволить купить себе квартиру. Это реальность, из которой мы выскочить не можем без того, чтобы изменить соотношение цен и доходов населения. А они меняться в лучшую сторону не собираются, — ответил экономист на вопрос о том, как купить новую квартиру обычному россиянину.

Колганов также объяснил рост стоимости автомобилей. По его словам, это происходит из-за отложенного спроса, на который повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Кроме того, на цены влияет дефицит микрочипов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предупредил о росте цен на продукты, автомобили и жильё в будущем году. Они поднимутся более чем на 5,8%. По мнению депутата, это связано падением спроса в 2019 году, который привёл к сокращению предложения, а бизнес пытается его компенсировать за счёт роста цен.