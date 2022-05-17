Экономист объяснил, зачем ЦБ разрешил переводить за границу до $50 тысяч Экономист Данилов объяснил, зачем ЦБ разрешил переводить за границу до $50 тысяч

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разрешение Центробанка переводить россиянам на зарубежные счета до $50 тысяч в месяц говорит о частичном восстановлении российской экономики после санкций Запада, считает экономист Александр Данилов. По его словам, регулятор успешно справляется с задачей по стабилизации курса рубля, пишет «Экономика Сегодня».

Очевидно, что российская экономика постепенно восстанавливается после введённых санкций и массовых ограничений со стороны коллективного Запада. Меры ЦБ должны были поддержать внутреннюю финансовую систему РФ и стабилизировать рубль. Регулятор с этим заданием успешно справился, — заверил Данилов.

Вместе с этим он напомнил, что лимит на переводы без открытия счёта остался прежним: он составляет всего $5 тысяч в месяц для резидентов и нерезидентов из «дружественных стран». По словам Данилова, такая мера необходима, чтобы работающие в РФ граждане стран Запада могли перечислять свою зарплату в иностранные банки.

Ранее Центробанк повысил лимит переводов за рубеж со счётов физлиц в российских банках с $10 тысяч до $50 тысяч в месяц. Уточняется, что физические лица, не являющиеся гражданами РФ, из дружественных стран могут осуществлять переводы с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере заработной платы в случае, если у них имеются трудовые или гражданско-правовые договоры.