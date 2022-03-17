Экономист объяснил ажиотажный спрос на сахар

Ажиотажный спрос на сахар связан с советским наследием, когда люди использовали продукт как сырьё для заготовок, считает экономист Евгений Надоршин, передаёт Lenta.ru. Он уверен, что эта мера не является рациональной. Эксперт напомнил об ажиотаже на туалетную бумагу в начале пандемии коронавируса. По его словам, в итоге этот предмет гигиены так и остался невостребованным.

Экономист отметил, что из-за скудного урожая и повышенной инфляции люди начали выращивать овощи и фрукты самостоятельно.

Отсюда и спрос на соль, сахар: это заготовки для варений и солений. Впрочем, именно такой ажиотажный спрос здесь малорационален: как и большая часть туалетной бумаги не была пущена на фильтры, так и большая часть сахара не будет пущена на заготовки, — сказал Надоршин.

Он добавил, что паникующие россияне скупают не только сахар, но и соль, крупы, консервы и другие товары длительного хранения.

Ранее в пресс-службе торговой сети «Магнит» призвали «особенно эмоциональных» клиентов не заниматься скупкой сахара впрок и проявлять ответственность по отношению к остальным гражданам, так как дефицит данного продукта России не грозит.

Как отметил до этого замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, запасов сахара в России «предостаточно». Он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается сокращение спроса на данный продукт со стороны российских покупателей.